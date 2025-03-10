"Целая армия. На СВО чуток побольше": глава МВД России назвал точное число мигрантов-нелегалов

Валентина Вахнина Надо трести тех кто регистрирует этих мигрантов и по цепочке и наказать всех ,кто к этому причастен.

ninikooo Митусова ЗАЧЕМ НАМ ЭТИ УРОДЫ-УБИЙЦЫ?! Трясти нещадно миграционные службы- одного пропустил- уволен с конфискацией и на лесоповал- другие задумаются стоит ли взятка загубленной жизни своей и своих родных?