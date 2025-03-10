БлокнотРУ Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев буквально ошарашил россиян точным числом нелегалов в стране.
"Целая армия. На СВО чуток побольше": глава МВД России назвал точное число мигрантов-нелегалов
Комментарии
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Валентина Вахнина
Надо трести тех кто регистрирует этих мигрантов и по цепочке и наказать всех ,кто к этому причастен.
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15 час.
ninikooo Митусова
ЗАЧЕМ НАМ ЭТИ УРОДЫ-УБИЙЦЫ?! Трясти нещадно миграционные службы- одного пропустил- уволен с конфискацией и на лесоповал- другие задумаются стоит ли взятка загубленной жизни своей и своих родных?
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15 час.
Виктор Гайдуков
Я полностью поддерживаю Ваше мнение! Наказание строгое и быстрое! Не годы расследования, а месяц- два и получи приговор, с конфискацией всего имущества. И с непременной оглаской. Что бы другим была наука.
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7 час.
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