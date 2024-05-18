ПДД для электросамокатов в 2024 году: как ездить, чтобы никому не навредить

Что говорится об электросамокатах в ПДД, кто и в каком возрасте может на них кататься, где и с какой скоростью разрешено ездить и могут ли наказать, если проехался по «зебре» или вовсе сбил пешехода, – читайте актуальные правила на 2024 год на «ФедералПресс».