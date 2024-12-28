Спустя неделю стало понятно, что имел ввиду Путин, когда сказал, что Россия в Сирии не осталась внакладе

6595 прочтений Вчера Неделю назад Путин на вопрос американца ответил: "Я Вас уверяю, что это далеко не так (Россия не потерпела поражение в Сирии, как вы и ваши хозяева пытаетесь это преподнести)" Теперь внимательно прочитайте, что говорит один из ведущих политиков Турции, и по совместительству глава партии турецких националистов, а также друг Эрдогана Девлет Бахчели (спустя пару дней после слов Путина): Девлет Бахчели: "Те, кто сейчас целятся на Дамаск (израильтяне), должны знать, что османы дадут им по---ще---чи---ну и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме.