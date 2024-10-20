Сербия растянулась в шпагате

Белград совершает все более резкие внешнеполитические реверансы в надежде сыграть на противоречиях великих держав и получить максимально выгодные преференцииEPA Президент Сербии Александр Вучич (справа) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева).
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