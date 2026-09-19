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Общественники Горловки продолжают контролировать качество продуктов в магазинах – репортаж News Front

Общественники Горловки продолжают контролировать качество продуктов в магазинах – репортаж News Front

Несмотря на сложную обстановку, активисты «Народного контроля» продолжают рейды по торговым точкам, реагируя на жалобы горловчан.

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