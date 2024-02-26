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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Собянин сообщил о планах сохранения объектов культурного наследия Москвы

Глава столицы поделился планами на год В Москве было выдано более 130 разрешений на различные реставрационные работы в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия столицы с начала текущего года.

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