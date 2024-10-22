Иванишвили заявил о предложении от Запада повоевать с Россией три—четыре дня

Пока существует как мировые валюты доллар и евро другим Странам Мира не получиться жить по человечески, только в ведение своих валют в Мир, может обеспечить стабильность в любых отношениях между странами и народами.

АндрейБорков

Кто такие для Запада грузины? Тоже, что и укропитеки! То есть РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЕТОШЬ ПРОТИРОЧНАЯ, БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, САЛФЕТКИ. "Вы давайте повоюйте, а мы вам поможем чем сможем, все рано всех вас не замочат!" Золотые слова высокопоставленного западного чинуши. Не удивительно, что после такого "заманчивого предложения" грузины начали пытаться налаживать отношения с РФ.