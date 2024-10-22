ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Запад предлагал бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией, заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в интервью телекомпании "Имеди".
Иванишвили заявил о предложении от Запада повоевать с Россией три—четыре дня
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ЕЩЁ ОДНИХ ИДИОТОВ США пытались стравить с Россией...Но сами НИ, НИ...ССУТ ПАДЛЫ.
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16 час.
Геннадий Хрипунов
Пока существует как мировые валюты доллар и евро другим Странам Мира не получиться жить по человечески, только в ведение своих валют в Мир, может обеспечить стабильность в любых отношениях между странами и народами.
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9 час.
АндрейБорков
Кто такие для Запада грузины? Тоже, что и укропитеки! То есть РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВЕТОШЬ ПРОТИРОЧНАЯ, БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ, САЛФЕТКИ. "Вы давайте повоюйте, а мы вам поможем чем сможем, все рано всех вас не замочат!" Золотые слова высокопоставленного западного чинуши. Не удивительно, что после такого "заманчивого предложения" грузины начали пытаться налаживать отношения с РФ.
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3 час.
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