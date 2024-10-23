«Баба-ягодка опять»: почему так говорили русские про сорокапятилетних женщин

Филологи считают, что в поговорке про сорокапятилетнюю «бабу» русский фольклор отразил не только особенности женского поведения в зрелом возрасте, но и особенности русской природы, феномен короткого бабьего лета, которое наступает после первых заморозков.
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