ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из личного архива Как стало известно, осенью 2024 года двое мигрантов из Азербайджана, получившие гражданство Российской Федерации, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, пренебрежительно и демонстративно противопоставляя себя окружающим, по мотиву национальной ненависти напали на малознакомую им женщину.
В Камышлове двое мигрантов из Азербайджана напали на местную жительницу по мотиву национальной ненависти и вражды
Комментарии
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Константин Самарин
Вопрос, а где были русские мужики Камышлова в это время? Смотрели, и глазами хлопали?
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1 д.
Владимир Красноперов
Если им разрешено,то они будут это делать.Мало делают!Нужно,что бы каждую вторую так же унизили и оскорбили.Может тогда и власти зачешутся.По всей России такое.А В,В, Путин,занимается Украиной и нато.А россияне подождут пока иноверцы их (россиян) поставят на колени.Неужели нельзя сейчас это остановить?Потом будет намного тяжелее их(иноверцев) остановить и утихомирить.
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1 д.
ВР
Вера Роднова
Отправьте на хрен всех в свой аул, зачем они нужны? Китай Корея пришлют сколько нужно и работать будут лучше и проблем не будет.
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12 час.
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