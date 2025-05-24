В Камышлове двое мигрантов из Азербайджана напали на местную жительницу по мотиву национальной ненависти и вражды

Константин Самарин Вопрос, а где были русские мужики Камышлова в это время? Смотрели, и глазами хлопали?

Владимир Красноперов Если им разрешено,то они будут это делать.Мало делают!Нужно,что бы каждую вторую так же унизили и оскорбили.Может тогда и власти зачешутся.По всей России такое.А В,В, Путин,занимается Украиной и нато.А россияне подождут пока иноверцы их (россиян) поставят на колени.Неужели нельзя сейчас это остановить?Потом будет намного тяжелее их(иноверцев) остановить и утихомирить.