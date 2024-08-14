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Царьград

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Отчаянная "математичка" из Питера совращала ученика с 6-го класса: Школьник терпел пять лет - заявление уже в полиции

Отчаянная "математичка" из Питера совращала ученика с 6-го класса: Школьник терпел пять лет - заявление уже в полиции

Отчаянная "математичка" из Питера открыто совращала ученика с 6-го класса. Школьник терпел пять лет, но когда женщина потребовала его биологический материал, то не выдержал.

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