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Внутриполитическая борьба в Эстонии спровоцировала новый пограничный конфликт с Россией

Внутриполитическая борьба в Эстонии спровоцировала новый пограничный конфликт с Россией

Эстонский чиновник делает карьеру на пограничной провокации с Россией   @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Между Россией и Эстонией внезапно разразился территориальный спор, в который даже вмешался Евросоюз.

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