Внутриполитическая борьба в Эстонии спровоцировала новый пограничный конфликт с Россией

Эстонский чиновник делает карьеру на пограничной провокации с Россией @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Между Россией и Эстонией внезапно разразился территориальный спор, в который даже вмешался Евросоюз.
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