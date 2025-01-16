Эксперт Дмитрова: россияне могут омолодить лицо у стоматолога

Возрастные изменения зависят от происходящего в полости рта Возрастные изменения на лице могут быть результатом не только изменений в коже, но и процессов, происходящих в полости рта, сообщила РИАМО врач-стоматолог-терапевт, д.
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