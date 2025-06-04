Из зданий институтов Европейского союза были эвакуированы люди

Во вторник бельгийские правоохранители эвакуировали людей из одного из зданий институтов Европейского союза и временно перекрыли главную магистраль в европейском квартале Брюсселя после обнаружения подозрительного пакета.
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