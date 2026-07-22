В Новых Химках идет модернизация теплосетей

В городском округе Химки на проспекте Юбилейном продолжается масштабная реконструкция теплосетей. Специалисты «ТСК Мосэнерго» занимаются обновлением магистральных трубопроводов и тепловых вводов, что затронет почти 48 тысяч жителей.