В Новых Химках идет модернизация теплосетей

В городском округе Химки на проспекте Юбилейном продолжается масштабная реконструкция теплосетей. Специалисты «ТСК Мосэнерго» занимаются обновлением магистральных трубопроводов и тепловых вводов, что затронет почти 48 тысяч жителей.
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