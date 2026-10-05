Число жертв крушения парома на Северном Кипре увеличилось до 21

Число жертв крушения парома у берегов Северного Кипра, признанного только Турцией, достигло 21. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК).
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