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Царьград

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"Каритас Куба" получила первую помощь от США на $100 млн

"Каритас Куба" получила первую помощь от США на $100 млн

"Каритас Куба" получила первую гуманитарную партию от США из пакета на $100 млн. Включая 18 тонн продовольствия и гигиенических наборов, помощь будет доставлена 700 семьям в Гаване волонтерами из приходских общин.

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