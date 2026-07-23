"Каритас Куба" получила первую помощь от США на $100 млн

"Каритас Куба" получила первую гуманитарную партию от США из пакета на $100 млн. Включая 18 тонн продовольствия и гигиенических наборов, помощь будет доставлена 700 семьям в Гаване волонтерами из приходских общин.
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