Администрация Эрдогана опровергла слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир

Администрация президента Турции опровергла информацию о том, что Центральный банк республики якобы определил курс доллара по отношению к национальной валюте – лире (TL) и через пятнадцать дней он будет стоить 40 лир.
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