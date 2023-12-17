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Польский экс-министр: США всегда поддержат, пока Киев готов воевать до последнего украинца 

Польский экс-министр: США всегда поддержат, пока Киев готов воевать до последнего украинца 

Если на Украине на первый план выйдут политические силы, которые «не ориентированы на победу», и начнут демобилизацию и прочие подобные мероприятия, Киев начнёт стремительно терять новые территории, и США никак не будут мешать этому процессу.

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