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Мировое обозрение

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Киев готовит «план Г»: Фекалии предложили сливать прямо в Днепр при ЧС

Киев готовит «план Г»: Фекалии предложили сливать прямо в Днепр при ЧС

Главное в тезисах: Тезис 1: Эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев предложил заранее утвердить на уровне СНБО сброс неочищенных канализационных стоков Киева напрямую в Днепр на случай остановки системы водоотведения.

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