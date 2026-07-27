Реабилитацию Шибаевского пруда провели на юго-востоке Москвы

Шибаевский пруд в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» полностью реабилитировали. Работы выполнили специалисты комплекса городского хозяйства Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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