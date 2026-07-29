В США разоблачили использование абортированных младенцев в опытах на мышах

www.globallookpress.com/Sigrid Gombert Бывший глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи одобрил использование частей органов абортированных младенцев в исследованиях на мышах.
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