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В США разоблачили использование абортированных младенцев в опытах на мышах

В США разоблачили использование абортированных младенцев в опытах на мышах

www.globallookpress.com/Sigrid Gombert Бывший глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи одобрил использование частей органов абортированных младенцев в исследованиях на мышах.

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