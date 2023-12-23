Неизвестный Санта: чего мы не знали о главном мировом волшебнике

Ведите себя прилично и не позволяйте себе капризов, ведь скоро к нам приедет сам Санта-Клаус! Независимо от того, называете ли вы его Санта-Клаусом или Дедом Морозом, можно с уверенностью сказать, что этот весёлый старичок доставит подарки на Новый год всем хорошим девочкам и мальчикам.