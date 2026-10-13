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«Град» поразил район дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении

«Град» поразил район дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанес удар по району сосредоточения формирований ВСУ на Днепропетровском направлении.

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