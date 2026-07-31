Заправка без очередей и топливо в два раза дешевле бензина: тест газовой Lada Vesta CNG

Седан Lada Vesta CNG сейчас уже не новинка. Такие модификации выпускали в Тольятти небольшими партиями с 2017 года, в рамках субсидируемой государством программы по переводу автомобилей на газомоторное топливо.
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