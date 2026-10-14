Под пастбищами в австралийском штате Квинсленд геологи обнаружили остатки древнего кораллового рифа. Скважину бурили в поисках каменной соли, однако вместо неё извлекли породы с окаменелостями кораллов, губок, аммонитов и трилобитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Поражены мосты, Т...
- Песков связал сло...
- Песков связал сло...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым