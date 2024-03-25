Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жительницы Краснодарского края

В сети Интернет распространено обращение жительницы города Сочи к Председателю СК России, в котором она сообщает о мошеннических и иных противоправных действиях, совершенных в отношении ее дочери, при покупке квартиры.
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