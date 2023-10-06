Уроженец Азербайджана демонстративно сжёг паспорт гражданина России и выложил провокационное видео в соцсети.
"СИЛЬНО-СИЛЬНО ИЗВИНЯЮСЬ": МИГРАНТЫ СЖИГАЮТ РУССКИЕ ПАСПОРТА
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Булышева
Могу сказать, провокация прошла на 5. Вы все 98% считаете, что надо выслать всю семью, значит в Вас бурлит ненависть, а этого и добивались провокацией, чтобы мы ненавидели их, а они нас.
Ответить
1 час.
Стега Сибиряк
По говорят и утихнут
Ответить
1 час.
михаил дуванов
они же не жалеют что всех выгнали со своей страны. а провокатор это вы. Если бы Петя или Вася сделал такое. как думаете на сколько лет ему бы выписали путевку в ..санаторий..
Ответить
21 мин.
Свежие комментарии