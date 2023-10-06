Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"СИЛЬНО-СИЛЬНО ИЗВИНЯЮСЬ": МИГРАНТЫ СЖИГАЮТ РУССКИЕ ПАСПОРТА

"СИЛЬНО-СИЛЬНО ИЗВИНЯЮСЬ": МИГРАНТЫ СЖИГАЮТ РУССКИЕ ПАСПОРТА

Уроженец Азербайджана демонстративно сжёг паспорт гражданина России и выложил провокационное видео в соцсети.

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Комментарии
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Ольга Булышева
Могу сказать,  провокация прошла на 5. Вы все 98% считаете, что надо выслать всю семью, значит в Вас бурлит ненависть,  а этого и добивались провокацией, чтобы мы ненавидели их, а они нас.
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1 час.
Стега Сибиряк
По говорят и утихнут
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1 час.
михаил дуванов
они же не жалеют что всех выгнали со своей страны. а провокатор это вы. Если бы Петя или Вася сделал такое. как думаете на сколько лет  ему бы выписали  путевку в ..санаторий..
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21 мин.

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