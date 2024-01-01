Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ

Минобороны России во вторник, 2 января, рассказало о новых подвигах солдат Вооруженных сил (ВС) РФ.Как передали в ведомстве, гвардии лейтенант Степан Рублев в ходе выполнения в составе подразделения задачи по освобождению одного из удерживаемых боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов попал под минометный обстрел.