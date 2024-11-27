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Тульские новости

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Тулячка рассказала, как выросла без родителей и как ей помогал регион

Тулячка рассказала, как выросла без родителей и как ей помогал регион

В современном обществе забота о детях-сиротах становится одной из важнейших социальных задач. Эти дети, лишенные родительской любви и поддержки, нуждаются в особом внимании и помощи со стороны государства и общества.

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