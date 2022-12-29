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Кучеров набрал 50-е (13+37) очко в сезоне первым среди россиян, сделав передачу в матче с «Монреалем»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1). Россиянин набрал 50-е (13+37) очко в сезоне первым среди россиян, всего он провел 33 игры.

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