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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Домашний кетчуп с болгарским перцем

Ингредиенты 3 кг спелых помидоров; 600 г болгарского перца; 500 г репчатого лука; ½ головки чеснока; 1 столовая ложка соли; ½ чайной ложки молотой корицы; 12 горошин чёрного перца; 3 горошины душистого перца; 4 гвоздики; ½ чайной ложки молотого мускатного ореха; 100 мл уксуса 9% — опционально; 150 г сахара.

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