В России запустят единый сервис по открытию бизнеса онлайн

В России начнёт работать единый сервис, в котором одним кликом можно будет зарегистрировать бизнес онлайн, открыть счет в банке и получить электронную подпись, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на секретариат вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
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