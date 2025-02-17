В России разрабатывают сверхточные ядерные часы для исследования Вселенной

Российские ученые планируют создать экспериментальный образец ядерных часов к 2030-2032 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Сергея Донченко.
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