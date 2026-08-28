В Калужской области запретили торговлю и использование пиротехники с 1 по 20 сентября

Запрет распространяется на пиротехнику всех классов опасности, за нарушение предусмотрены штрафы. Ранее аналогичная мера действовала в новогодние праздники.
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