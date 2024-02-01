Как только Германия конфискует российские деньги, тут же «похоронит» свою экономику: и вот почему

mullonen На вынужденном импортозамещении РФ тоже потеряла много и времени, и денег, а "запад" потерял доверие. Я думаю как... свиньи поросятся, хлеб растёт... с голоду не умрут. А всё остальное излишества уже.

mullonen Кст... немецких сантехников тоже трогать не надо... пусть будут... гы...