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Добрый Мир

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Как только Германия конфискует российские деньги, тут же «похоронит» свою экономику: и вот почему

Как только Германия конфискует российские деньги, тут же «похоронит» свою экономику: и вот почему

Вчера 56K прочитали Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим об отношениях между странами. Многим интересно, что будет, если Германия все же решиться конфисковать российские деньги? Есть мнение, что в таком случае, эта европейская страна «похоронит» свою экономку.

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Комментарии
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mullonen
На вынужденном импортозамещении РФ тоже потеряла много и времени, и денег, а &quot;запад&quot; потерял доверие. Я думаю как... свиньи поросятся, хлеб растёт... с голоду не умрут. А всё остальное излишества уже.
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16 час.
mullonen
Кст... немецких  сантехников тоже трогать не надо... пусть будут... гы...
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16 час.
Александр Семенов
По поводу: &quot;Как только Германия конфискует российские деньги, тут же «похоронит» свою экономику&quot; &quot;Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло.&quot; (У. Черчилль)
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14 час.

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