Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Первыми практическую подготовку пройдут студенты 15 столичных колледжей Инновационную площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке «Руднево» открыли мэр Москвы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин.
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