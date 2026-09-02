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Царьград

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FEI разрешила русским всадникам использование флага и гимна

FEI разрешила русским всадникам использование флага и гимна

Совет FEI снял ограничения с русских спортсменов. С 5 октября они смогут выступать под национальным флагом, но должны строго соблюдать квалификационные требования.

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