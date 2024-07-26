Звезда "Твин Пикса" снимется в хорроре российского режиссера

Фильм расскажет о мальчике, который "вынужден взрослеть быстрее, чем когда-либо" Звезда "Твин Пикса" Кайл Маклоклен сыграет в хорроре "Алтарь" от российского режиссера Егора Абраменко и студии A24, пишет Variety.