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  • Александр Свитайло
    Надо нашим спецслужбам почаще такие сборища устраивать, выбрать место, специально приглашения западным специалистам р...Удар нанесён по с...
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Удар нанесён по совещанию офицеров ССО ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики

Удар нанесён по совещанию офицеров ССО ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики

Черниговский областной академический музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко серьезно поврежден в результате ракетного удара в субботу, 19 августа 2023 года.

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Комментарии
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Галина Баранова
Побольше бы таких новостей!!!
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11 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Маловато будет!
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5 час.
Александр Свитайло
Надо нашим спецслужбам почаще такие сборища устраивать, выбрать место, специально приглашения западным специалистам разослать и в назначенное время запускать туда Искандер) Так всю нечисть и выведем потихоньку....)
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12 мин.

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