Киев заявил о планах на проведение саммита по «формуле мира» в феврале

Глобальный саммит по украинской «формуле мира» может пройти уже в феврале 2024 года. Об этом 9 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовкву.
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