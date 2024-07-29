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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024. Микст. 1-й круг. Андреева и Медведев сыграют с Эррани и Вавассори

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Смешанный разряд Первый круг Андреа Вавассори (Италия) / Сара Эррани (Италия)  Мирра Андреева (Россия) / Даниил Медведев (Россия) Дата проведения 29 июля, 19.

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