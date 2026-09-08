«Яндекс Аренда» зафиксировал рост аренды в городах-спутниках Москвы

В августе 2026 года медианная аренда в городах-спутниках Москвы достигла 40,3 тыс. руб. в месяц, увеличившись в восьми из десяти локаций.
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