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Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах

Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах

Подавляющее большинство участников опроса «Известий», который в рамках дополнительного этапа проекта «Новые банкноты» был проведен в телеграм-канале и соцсетях 13 октября, выбрали вариант, подразумевающий, что нужно отказаться от изображения религиозных сооружений на купюрах.

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