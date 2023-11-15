Более 60% граждан выступили против изображения культовых объектов на купюрах

Подавляющее большинство участников опроса «Известий», который в рамках дополнительного этапа проекта «Новые банкноты» был проведен в телеграм-канале и соцсетях 13 октября, выбрали вариант, подразумевающий, что нужно отказаться от изображения религиозных сооружений на купюрах.