Народно-освободительное движение продолжает борьбу на Украине за свободу и независимость нашего Отечества.
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Народно-освободительное движение продолжает борьбу на Украине за свободу и независимость нашего Отечества.
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