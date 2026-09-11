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Хуситы захватывают Йемен: как это повлияет на войну на Ближнем Востоке и судоходство в Красном море

Хуситы захватывают Йемен: как это повлияет на войну на Ближнем Востоке и судоходство в Красном море

САНА, 11 сентября, ФедералПресс. В Йемене хуситы захватили Моху и приблизились к важному проливу Баб-эль-Мандеба, который соединяет Красное море и Аденский залив, об этом сообщает агентство Reuters.

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