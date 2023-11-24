Западная пресса пишет, что на Украине растет количество сторонников территориальных уступок России в обмен на мир

Провал контрнаступления ВСУ, высокие потери среди личного состава украинской армии и прогнозируемое сокращение военной и финансовой помощи от США заставляют все большее количество украинцев задумываться о мирном урегулировании конфликта, пусть даже и ценой отказа от претензий на ряд территорий.