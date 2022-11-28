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Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина

3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам.  Чемпионат России по прыжкам-2022 Санкт-Петербург Расписание трансляций 3 декабря, суббота Личный турнир, отборочный раунд 12:30 Жеребьевка 17:00 4 декабря, воскресенье Командный турнир 14:00 Личный турнир, финал 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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