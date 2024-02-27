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Несекретные материалы

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Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ

Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ

Наступление армии РФ практически на всех направлениях специальной военной операции сопровождается не только тяжелыми потерями личного состава украинской армии, но и массовыми потерями артиллерийских систем различного производства.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
САУ AHS Krab,калибр — 155-мм НАТО Длина ствола — 52 калибра Темп стрельбы — 6 выстрелов в минуту Дальность эффективной стрельбы — 30 км Максимальная дальность стрельбы — 40 км Заряжание — раздельное Запас хода — 400 км Максимальная скорость — 67 км/ч Средняя скорость — 30 км/ч Экипаж — 5 человек Масса — 48 тонн
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19 час.
Николай Титов
Это же как с Гидрой сражаться, вместо одной головы - две вырастают. Хохлы ведь, что с них, хитрожопых, возьмешь!
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17 час.
Александр
«Арчер» отправляет обычный снаряд на дальность до 30 км. Дальность стрельбы активно-реактивным – до 40-60 км, Автомат заряжания обеспечивает максимальную скорострельность до 8 выстр./мин. При длительной стрельбе темп сокращается до 1-1,5 выстр./мин. После израсходования возимого боекомплекта требуется перезарядка с привлечением транспортера боеприпасов.
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14 час.

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