Наступление армии РФ практически на всех направлениях специальной военной операции сопровождается не только тяжелыми потерями личного состава украинской армии, но и массовыми потерями артиллерийских систем различного производства.
Российские военные массово уничтожают артиллерийские системы ВСУ
Комментарии
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Василий Топчий
САУ AHS Krab,калибр — 155-мм НАТО Длина ствола — 52 калибра Темп стрельбы — 6 выстрелов в минуту Дальность эффективной стрельбы — 30 км Максимальная дальность стрельбы — 40 км Заряжание — раздельное Запас хода — 400 км Максимальная скорость — 67 км/ч Средняя скорость — 30 км/ч Экипаж — 5 человек Масса — 48 тонн
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19 час.
Николай Титов
Это же как с Гидрой сражаться, вместо одной головы - две вырастают. Хохлы ведь, что с них, хитрожопых, возьмешь!
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17 час.
Александр
«Арчер» отправляет обычный снаряд на дальность до 30 км. Дальность стрельбы активно-реактивным – до 40-60 км, Автомат заряжания обеспечивает максимальную скорострельность до 8 выстр./мин. При длительной стрельбе темп сокращается до 1-1,5 выстр./мин. После израсходования возимого боекомплекта требуется перезарядка с привлечением транспортера боеприпасов.
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14 час.
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