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В Краматорске подорвали машину с начальником подготовки бригады ВСУ

В Краматорске подорвали машину с начальником подготовки бригады ВСУ

Автомобиль начальника боевой подготовки одной из бригад ВСУ подорвали в Краматорске.В Краматорске в ДНР взорвали автомобиль начальника боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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