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Царьград

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Полиция Новосибирска задержала студента за взлом сейфов по поручению мошенников

Полиция Новосибирска задержала студента за взлом сейфов по поручению мошенников

В Новосибирске полиция задержала студента, который взламывал сейфы в квартирах по заказу мошенников. Аферисты, представляясь сотрудниками госорганов, убеждали людей передавать ключи, после чего студент совершал кражи, похищая крупные суммы денег.

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