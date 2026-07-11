Полиция Новосибирска задержала студента за взлом сейфов по поручению мошенников

В Новосибирске полиция задержала студента, который взламывал сейфы в квартирах по заказу мошенников. Аферисты, представляясь сотрудниками госорганов, убеждали людей передавать ключи, после чего студент совершал кражи, похищая крупные суммы денег.
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